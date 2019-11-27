Подарок никто не получит: адвокат Альперина пообещал привести контрабандиста к прокурорам

Альперин с адвокатами идет в САП

Утром в среду, 27 ноября, представляющий интересы одесского бизнесмена с израильским паспортом Вадима Альперина юрист Андрей Федур заявил, что его подзащитный понятия не имел о том, что его разыскивают правоохранители.

Как утверждает Федур, бизнесмен Альперин не знает об объявлении своей персоны в розыск. Якобы не слышал он и об обещанном Зеленским подарке за помощь в поисках.

"27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17. Разыскивать Вадима Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный презент от президента никому не достанется", - заявил адвокат.

Как известно, вчера вечером Владимир Зеленский отметил, что Альеприн якобы скрылся от следствия во время спецоперации антикоррупционного бюро на таможне. По некоторым данным, отца-основателя украинской контрабанды предупредил глава САП Назар Холодницкий.

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Впрочем,ему назначили залог в 21 миллион, который вскоре снизили до 141 тысячи. Заплатив всю сумму, контрабандист сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

Вчера детективы Национального антикоррупционного бюро ворвались в здание Киевской таможенной службы, а также пришли домой с обысками к руководителю ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина. Самого же деятеля правоохранители не нашли.