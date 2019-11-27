Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Подарок никто не получит: адвокат Альперина пообещал привести контрабандиста к прокурорам

10:00
Альперин с адвокатами идет в САП - фото 1
Альперин с адвокатами идет в САП

Утром в среду, 27 ноября, представляющий интересы одесского бизнесмена с израильским паспортом Вадима Альперина юрист Андрей Федур заявил, что его подзащитный понятия не имел о том, что его разыскивают правоохранители.

Как утверждает Федур, бизнесмен Альперин не знает об объявлении своей персоны в розыск. Якобы не слышал он и об обещанном Зеленским подарке за помощь в поисках.

В Киевской таможне - обыски из-за топ-контрабандиста Альперина, задержаны 10 человек

"27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17. Разыскивать Вадима Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный презент от президента никому не достанется", - заявил адвокат.

Как известно, вчера вечером Владимир Зеленский отметил, что Альеприн якобы скрылся от следствия во время спецоперации антикоррупционного бюро на таможне. По некоторым данным, отца-основателя украинской контрабанды предупредил глава САП Назар Холодницкий.

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Впрочем,ему назначили залог в 21 миллион, который вскоре снизили до 141 тысячи. Заплатив всю сумму, контрабандист сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

Вчера детективы Национального антикоррупционного бюро ворвались в здание Киевской таможенной службы, а также пришли домой с обысками к руководителю ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина. Самого же деятеля правоохранители не нашли.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
контрабанда адвокат НАБУ Владимир Зеленский уголовное дело Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Apple обозначила Крым "российским" - фото 1
Apple по требованию Госдумы признала Крым "российским" (ФОТО)
12:04
Коломойский ведет титушек в атаку на Нацбанк - фото 1
В НБУ обвинили Коломойского в титушечных атаках
11:20
"Слуги народа" собираются выдавать пенсии на неоккупированной территории - фото 1
В Раду внесли законопроект о раздаче пенсий жителям "ДНР" и "ЛНР"
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
24 ноября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...