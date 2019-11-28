Топ-контрабандисту Альперину объявили подозрение

Топ-контрабандисту Альперину объявили подозрение

В среду, 27 ноября, следователи НАБУ объявили подозрение топ-контрабандисту Вадиму Альперину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершившей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - говорится в сообщении НАБУ.

Действия подозреваемого, вероятного руководителя коррупционной схемы, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка.

27 ноября 2019 г. Вадим Альперин добровольно явился в САП и был задержан детективами НАБУ.