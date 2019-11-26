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Под Львовом депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 21:40
На Львовщине депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
На Львовщине депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 26 ноября, на Львовщине силовики раскрыли крупный наркокартель. Во время спецоперации были изъяты 46 кг наркотиков и задержаны 19 участников преступной группы.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным источника, преступникам удалось наладить целую сеть для сбыта наркотических препаратов как в самой Украине ( более 100 населенных пунктов - прим. ред.), так и за рубежом.

Под Львовом депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО - фото 191890

В общей сложности функционирование преступной схемы обеспечивали 50 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Одним из глав пирамиды был местный депутат - глава местной территориальной общины (имя не называется - прим. ред.).

Кроме продажи, лидерам картеля удалось наладить "выращивание наркотических растений", а с целью расширения "ассортимента организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали".

Под Львовом депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО - фото 191891

На данный момент продолжаются следственные действия.

"После их завершения будет решаться вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест", - подчеркнули правоохранители.

Под Львовом депутат организовал крупный наркокартель – ФОТО, ВИДЕО - фото 191892
Напомним, в конце августа работники военной прокуратуры накрыли большую нарколабораторию и сеть распространения запрещенных зелий. Преступников повязали "на горячем" - во время передачи двух кило амфетамина ценой 800 тысяч гривен.
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