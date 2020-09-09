Террористов будет мало: в Офисе президента прокомментировали предательские соглашения ТКГ

Зеленский и Ермак не против допуска оккупантов на позиции ВСУ

Вечером в среду, 9 сентября, на Банковой подтвердили феерическое пренебрежение Кравчуком и представителями украинской делегации в ТКГ национальными интересами Украины. Более того, у Зеленского ни разу не осудили намерения допустить оккупантов-комбатантов на позиции ВСУ на фронте.

В заявлении пресс-службы президента, опубликованном на сайте гаранта, эмоционально рассказано о том, что "любой нормальный человек" должен понять мотивы Банковой и Кравчука о допуске террористов на позиции сил ООС.

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", - сказано в заявлении.

При этом на Банковой ни слова не сказали о том, что из СЦКК буквально изгнали русских, поскольку было документально доказано, что работавшие там генералы занимались откровенным шпионажем и сбором информации о позициях ВСУ.

Не упомянули представители Зеленского также и о том, что все заявления ООС о нарушениях перемирия террористами ни к каким инспекциям не привели - боевики не собираются допускать ни ОБСЕ, ни, уж тем более, украинских военных на свою передовую, где они готовятся к атакам на позиции сил защитников нашей страны.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".