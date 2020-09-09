Кравчук договорился пустить боевиков на позиции ВСУ

Кравчук подписался под инспекцию территорий вместе с боевиками "ДНР"

В среду, 9 сентября, в режиме онлайн прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого Украина взяла на себя обязательства по совместной проверке с оккупантами позиций ВСУ в Донецкой области.

Фактически российских террористов будут допускать к местам дислоцирования украинских войск из-за фейковых обвинений из уст оккупантов о "продвижении сил ВСУ".

В Офисе президента о результатах переговоров в Минске почему-то говорят как о какой-то победе. При этом боевики продолжат преспокойно окапываться и нарушать перемирие. Теперь же их вместе с представителями ОБСЕ запустят на позиции ВСУ.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - прокомментировал договоренности глава делегации Украины Леонид Кравчук, забыв упомянуть о том, что террористы постоянно нарушают режимы перемирия.

К слову, после наступления "всестороннего мира", о котором так любят говорить президент Зеленский и его окружение, только "слепые" наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около тысячи нарушений со стороны боевиков. Официальный Киев факты обострений и обстрелов в угоду русским не признает.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".