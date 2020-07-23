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Просто перестать стрелять: в Минске договорились о "полном прекращении огня"

08:40
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Вечером в среду, 23 июля, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны пришли к соглашению о прекращении ведения боевых действий с 27 числа. В Офисе президента эта договоренность назвали прорывом.

Как заявили в пресс-службе ОПУ, соглашение о "полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии фронта" было принято в режиме видеоконференции ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ.

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"Прорыв в работе Трехсторонней контактной группы в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата", - заявили на Банковой. - Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей".

Кроме того, у Зеленского подчеркнули, что Украина уже давно отказалась стрелять даже в ответ на провокации террористов, а в нынешнем соглашении предусмотрено еще и наказание за разведывательно-диверсионную деятельность, использование беспилотников, работы снайперов, а также размещение техники и артиллерии в населенных пунктах.

И если из жилых кварталов из артиллерии защитники нашей страны никогда не лупили, то работа снайперов, БПЛА и разведки в условиях постоянного нарушения оккупантами всех договоренностей является критически важной. Фактически же новые договоренности с оккупантами только лишь снова ущемляют права бойцов ВСУ на собственную защиту, тогда как русские придерживаться перемирия явно не будут. За всю историю российско-украинской войны каждая договоренность о прекращении огня была нарушена оккупантами в течение получаса после наступления "тишины".

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