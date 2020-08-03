Суркис планирует продать Динамо "Киев" – заявление

Суркис планирует продать Динамо "Киев" – заявление

Украинский олигарх Игорь Суркис не против продать ФК "Динамо" Киев.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью "Лига.нет".

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку", - заявил Игорь Суркис, отметив, что деньги для него "на десятом месте, главное - результат".

Впрочем, как раз с результатом у команды киевского "Динамо" большие проблемы - клуб утратил лидирующие позиции, добытые во времена Лобановского, и вот уже второй десяток лет находится в тени своего принципиального соперника - "Шахтера", которым владеет Ринат Ахметов.

Напомним, что…

23 июля 2020 г. Мирча Луческу сообщил о начале своей работы в ФК "Динамо" Киев, чем вызвал немалое недовольство "ультрас" команды. В частности, фанаты клуба назвали подписание контракта с тренером плевком в лицо и пообещали предпринять соответствующие меры.

27 июля румынские СМИ опубликовали часть письма Мирчи Луческу, где говорилось об уходе тренера из ФК "Динамо".

На следующий день президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис опубликовал переписку с новым тренером. Подробности читайте по ссылке.