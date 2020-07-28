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Суркис выложил переписку с Мирчей Луческу

15:09
Суркис выложил переписку с Мирчей Луческу - фото 1
Суркис выложил переписку с Мирчей Луческу

ФК "Динамо" Киев выложил переписку директора клуба Игоря Суркиса с тренером Мирчей Луческу.

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Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев.

"На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля…. Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, дабы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу", - говорится в сообщении.

О чем была переписка?

В опубликованном письме Мирча Луческу принял решение отказаться от сотрудничества с "Динамо" Киев, мотивируя свое решение неприятием болельщиков клуба. В ответ Игорь Суркис заявил, что "ультрас" не могут быть определяющим фактором для будущего команды.

"У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей", - заявил президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис.

В свою очередь Мирчу Луческу переменил свое решение и пообещал достигнуть значительных результатов, которые изменят "отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом".

Для справки

Мирча Луческу (род. 1945 г.) - румынский футбольный тренер. Свою карьеру начал в сезоне 1979/1980. С тех пор специалист возглавлял более 10 футбольных клубов. В 2004-2016 гг. возглавлял ФК "Шахтер", после чего перешел в российский "Зенит"; позже занимался тренировкой национальной сборной Турции.

23 июля 2020 г. Мирча Луческу сообщил о начале своей работы в ФК "Динамо" Киев, чем вызвал немалое недовольство "ультрас" команды. В частности, фанаты клуба назвали подписание контракта с тренером плевком в лицо и пообещали предпринять соответствующие меры.

27 июля румынские СМИ опубликовали часть письма Мирчи Луческу, где говорилось об уходе тренера из ФК "Динамо".

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Мирча Луческу Динамо Киев Игорь Суркис Новости Спорт
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