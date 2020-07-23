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ФК "Динамо" возглавил новый тренер: Кто он?

Вчера, 15:27
ФК "Динамо" возглавил новый тренер: Кто он? - фото 1
ФК "Динамо" возглавил новый тренер: Кто он?

ФК "Динамо" возглавил новый тренер – Мирча Луческу. Контракт со специалистом заключен на 2 года.

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Об этом заявил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - сказал бизнесмен.

В свою очередь Мирча Луческу пообещал провести "плодотворную работу" с "Динамо".

"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - заявил новый тренер.

ФК 'Динамо' возглавил новый тренер: Кто он? - фото 203129

Для справки

Мирча Луческу (род. 1945 г.) - румынский футбольный тренер. Свою карьеру начал в сезоне 1979/1980. С тех пор специалист возглавлял более 10 футбольных клубов. В 2004-2016 гг. возглавлял ФК "Шахтер", после чего перешел в российский "Зенит"; позже занимался тренировкой национальной сборной Турции.

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Мирча Луческу Футбол Динамо Киев Игорь Суркис Новости Спорт
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