Мирча Луческу ушел из "Динамо" после нескольких дней работы – СМИ
Футбольный тренер Мирча Луческу ушел из ФК «Динамо» Киев после нескольких дней работы.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на румынские СМИ.
"Я благодарен семье Суркисов за доверие и предложение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка очень нужна команде", - цитирует спортсмена один из источников.
В свою очередь президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис не подтвердил опубликованную информацию.
"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - рассказал бизнесмен в интервью "Спорт Экспресс"
Для справки
Мирча Луческу (род. 1945 г.) - румынский футбольный тренер. Свою карьеру начал в сезоне 1979/1980. С тех пор специалист возглавлял более 10 футбольных клубов. В 2004-2016 гг. возглавлял ФК "Шахтер", после чего перешел в российский "Зенит"; позже занимался тренировкой национальной сборной Турции.
23 июля 2020 г. Мирча Луческу сообщил о начале своей работы в ФК "Динамо" Киев, чем вызвал немалое недовольство "ультрас" команды. В частности, фанаты клуба назвали подписание контракта с тренером плевком в лицо и пообещали предпринять соответствующие меры.