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Мирча Луческу ушел из "Динамо" после нескольких дней работы – СМИ

Вчера, 19:30
Мирча Луческу ушел из Динамо после нескольких дней работы – СМИ - фото 1
Мирча Луческу ушел из Динамо после нескольких дней работы – СМИ

Футбольный тренер Мирча Луческу ушел из ФК «Динамо» Киев после нескольких дней работы.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на румынские СМИ.

благодарен семье Суркисов за доверие и предложение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка очень нужна команде", - цитирует спортсмена один из источников.

В свою очередь президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис не подтвердил опубликованную информацию.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - рассказал бизнесмен в интервью "Спорт Экспресс"

Для справки

Мирча Луческу (род. 1945 г.) - румынский футбольный тренер. Свою карьеру начал в сезоне 1979/1980. С тех пор специалист возглавлял более 10 футбольных клубов. В 2004-2016 гг. возглавлял ФК "Шахтер", после чего перешел в российский "Зенит"; позже занимался тренировкой национальной сборной Турции.

23 июля 2020 г. Мирча Луческу сообщил о начале своей работы в ФК "Динамо" Киев, чем вызвал немалое недовольство "ультрас" команды. В частности, фанаты клуба назвали подписание контракта с тренером плевком в лицо и пообещали предпринять соответствующие меры.

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Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев Футбол футбольные фанаты Новости Спорт
Громадське
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