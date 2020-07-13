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Фемида изменила меру пресечения Яне Дугарь

18:30
Суд частично изменил меру пресечения Яны Дугарь - фото 1
Суд частично изменил меру пресечения Яны Дугарь

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета: Суд решил участь Яны Дугарь

Об этом написал один из поручителей девушки Руслан Горовый в Facebook.

"Понедельник день тяжелый. Три судебные заседания почти в одно время. По Рифу, к сожалению без изменений. По Юлии Кузьменко тоже, к сожалению, без изменений. Маленькая радость по Яне Дугарь: ей снимут браслет. Яна Дугарь ну хоть в метро сможешь ездить :)))))", - отметил поручитель.

Что было ранее?

13 декабря 2019 г. Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь. 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников военнослужащей, однако заседание перенесли на 8 января 2020 г.

8 января 2020 г. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил прошение подозреваемой, позволив ей отбывать арест в городе Киеве.

5 февраля и 2 апреля Печерский районный суд Киева продлил арест Яны Дугарь.

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Яна Дугарь Убийство Шеремета суд Новости Украина
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