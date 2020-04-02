Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Убийство Шеремета: Суд решил участь Яны Дугарь

19:02
Убийство Шеремета: Суд решил участь Яны Дугарь - фото 1
Убийство Шеремета: Суд решил участь Яны Дугарь

В четверг, 2 апреля, Печерский суд Киева продлил домашний арест Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Во время суда, прокурор Сергей Зузак просил продлить меру пресечения на 2 месяц из-за риска побега подозреваемой и уничтожения вещественных доказательств. Кроме того обвинитель напомнил о необходимости проведения дополнительных экспертиз по делу.

В свою очередь адвокаты возразили, указав на фальсификации экспертиз, отличие в росте и отсутствие свидетелей, которые бы подтвердили пребывание Яны Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Выслушав доводы сторон, Фемида постановила продлить домашний арест Яны Дугарь на два месяца, смягчив при этом меру пресечения: отныне подозреваемая сможет передвигаться не только по поселку, но и району.

Напомним, 13 декабря 2019 г. Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь. 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников военнослужащей, однако заседание перенесли на 8 января 2020 г.

8 января 2020 г. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил прошение подозреваемой, позволив ей отбывать арест в городе Киеве.

5 февраля и 2 апреля Печерский районный суд Киева продлил арест Яны Дугарь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
суд Яна Дугарь Убийство Шеремета Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса - фото 1
Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса
19:40
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности - фото 1
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности
18:18
Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ - фото 1
Украинский топ-чиновник оказался шпионом: Его схватила СБУ
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00