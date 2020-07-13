Суды вынесли вердикты Антоненко и Кузьменко: Что изменилось?

Суды вынесли вердикты Антоненко и Кузьменко: Что изменилось?

В понедельник, 13 июля, в украинских судах прошло очередное слушание дел Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Андрей Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил без изменений вердикт суда низшей инстанции об аресте Андрея Антоненко. Несмотря на поражение, сторона защиты пообещала продолжать борьбу.

“Мы сейчас не будем раскрывать все наши последующие действия, но борьба продолжается. Мы будем продолжать подавать определенные процессуальные документы. Но я хочу особенно отметить, мы уже не раз и на прошлых заседаниях говорили и указывали на ошибки прокуроров – у них потерялся том дела, а потом резко нашелся. Когда Апелляционный суд просил Печерский суд предоставить материалы дела, они две недели его везли. В пятницу за полдня нашелся том дела, который якобы был утерян”, - отметил один из адвокатов подозреваемых.

Юлия Кузьменко

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко. Вердикт Фемиды обжалованию не подлежит.

Напомним, что…

В расследовании убийства Павла Шеремета имеется очень много несостыковок, на что неоднократно указывала защита подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

В частности, адвокаты девушки сообщили, что Юлия Кузьменко познакомилась с Андреем Антоненко (другим подозреваемым - прим. ред.) только вначале 2016 г. Кроме того у девушки есть твердое алиби: на момент убийства она проводила время с семьей. Однако доводы юристов не убедили суд и те оставили девушку под арестом.

В обвинении Андрея Антоненко также имеются прорехи. В качестве доказательства его вины, прокуроры указывают на мину, найденную в квартире ветерана АТО. По словам правоохранителей, вещество, которое ранее пребывало в боеприпасе, могло быть использовано для подрыва машины Шеремета.

Как и ожидалось, этот довод мало кого убедил. Но не Фемиду.