Убийство Шеремета: адвокат Яны Дугарь развалил "доказательства" ментов

Яна Дугарь имеет алиби

Юрист Николай Ореховский, который представляет интересы третьей подозреваемой в причастности к взрыву машины, в которой ехал гражданин России Павел Шеремет, рассказал о несоответствиях мусорской мечты Авакова и реальности в деле о гибели журналиста.

В ходе пресс-конференции адвокат Яны Дугарь заявил о том, что менты даже не удосужились обратить внимание на то, что у снятой на камерах наблюдения девушки, которая проводила разведку места преступления, не было татуировок.

В то же время у самой Дугарь в 2016-м году уже были две наколки - на руке и ноге. На записях же с камер, из-за которых менты решили упаковать воннослужащую по подозрению в причастности к убийству Шеремета, четко видны несоответствия между людьми.

- Видео, которое мы представили, доказывает, что к убийству журналиста Павла Шеремета, Яна имела татуировки на правой руке и ноге в форме креста. Эти татуировки явно не проявились на видео, что Нацполиция показала на брифинге, - сказал Ореховский. - Мы планируем подать в ГБР заявление на сотрудников правоохранительных органов по двум статьям: "предоставление экспертом заведомо ложного заключения", а также "привлечение заведомо невиновных лиц путем фальсификации доказательств". Речь идет о статьях 384 и 372 УК.

Напомним, 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников Яны Дугарь, но заседание перенесли на 8 января 2020-го года.

По некоторым данным, опозорившиеся менты теперь планируют максимально затягивать дело Дугарь, Антоненко и Кузьменко, чтобы потом по-тихому снять с них обвинения.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.