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Убийство Шеремета: Яну Дугарь отправили под домашний арест, несмотря на алиби

16:25
Яна Дугарь отправлена под домашний арест - фото 1
Яна Дугарь отправлена под домашний арест

В пятницу, в Киеве на заседании Печерского районного суда избирают меру пресечения в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Первым рассматривалось вопрос в отношении Яны Дугарь.

По версии следствия, Яна Дугарь была соучастницей убийства журналиста, а именно - проводила разведку на местности и фотографировала камеры наблюдения в районе будущего преступления. На камерах наблюдения зафиксирована девушка, которая якобы ненароком фотографирет телефоном камеры. Следователи указывают, что это было 11 июля 2016.

Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди

Как считают следователи и эта версия была озвучена в четверг, 12 декабря, на брифинге с участием министра Авакова, генерального прокурора Рябошапки и президента Зеленского, на записи именно Яна Дугарб - военный медик и участница войны с Россией.

Убийство Шеремета: Яну Дугарь отправили под домашний арест, несмотря на алиби - фото 192795

Якобы Дугарь ведет разведку в центре Киева - материалы Нацполиции

В пятницу, адвокаты Дугарь представили на заседании суда документы, свидетельствующие о ее невиновности и подтверждающие ее алиби.

Адвокат девушки предъявил загранпаспорт с отметками, по которым видно, что во время, названное следователями, Дугарь была заграницей - в Румынии (или Италии), а вернулась в Украину лишь 13 июля 2016 и вернулась в зону АТО для прохождения службы.

Убийство Шеремета: Яну Дугарь отправили под домашний арест, несмотря на алиби - фото 192796

Яна Дугарь в реальной жизни

При этом армейское начальство Дугарь предоставило справку, что она в указанное время вообще была в зоне проведения АТО (про отъезды заграницу там ничего не говорится).

Убийство Шеремета: Яну Дугарь отправили под домашний арест, несмотря на алиби - фото 192793

Заслушав все факты, суд отправил Яну Дугарь на домашний арест (круглосуточный до 8 февраля 2020 года), удовлетворив требование прокуратуры и возмутив защиту. При этом один из аргументов адвокатов Дугарь был следующим - как можно обвиняемого в столь ужасном преступлении держать под домашним арестом, а не в СИЗО.

Следом за избранием меры пресечения для Яны Дугарь суд начал рассматривать дело ее предполагаемой пособницы - медика Юлии Кузьменко, однако адвокты заявили про отвод судье Вовку.

Также сегодня - 13 декабря 2019 - суд должен избрать меру пресечения в отношении Андрея Антоненко (Риффмастера), которого следствие считает организатором преступления.

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