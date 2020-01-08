Суд рассмотрел апелляцию Яны Дугарь: Что изменилось?

Суд рассмотрел апелляцию Яны Дугарь: Что изменилось?

В среду, 8 января, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил прошение подозреваемой в убийстве Шеремета Яны Дугарь

Об этом сообщает "Громадське".

Взвесив все "за" и "против", Фемида отменила решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте Дугарь в г. Новомосковское Днепропетровской области. Отныне подозреваемая будет жить в киевской квартире своей поручительницы, экс-депутата Оксаны Корчинской.

Справа Шеремета: прокурор Сергій Зузак розповів про ризики зміни зміни запобіжного заходу Яні Дугарь на менш м'який та її зв'язок з іншими підозрюваними у справі pic.twitter.com/3nKm8fjGUR — hromadske (@HromadskeUA) 8 января 2020 г.

Отметим, что во время заседания Яна Дугарь вновь заявила о своей невиновности и подчеркнула, что не оставляла территорию военной части в июле 2016 г. (т.е. во время убийства Павла Шеремета – прим. ред.).

Яна Дугарь, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зазначила, що не залишала військову частину у липні 2016 року pic.twitter.com/XAAmQCbLVa — hromadske (@HromadskeUA) 8 января 2020 г.

Напомним, 13 декабря 2019 г. Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь. 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников военнослужащей, однако заседание перенесли на 8 января 2020 г.