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Суд рассмотрел апелляцию Яны Дугарь: Что изменилось?

18:20
Суд рассмотрел апелляцию Яны Дугарь: Что изменилось? - фото 1
Суд рассмотрел апелляцию Яны Дугарь: Что изменилось?

В среду, 8 января, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил прошение подозреваемой в убийстве Шеремета Яны Дугарь

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Об этом сообщает "Громадське".

Взвесив все "за" и "против", Фемида отменила решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте Дугарь в г. Новомосковское Днепропетровской области. Отныне подозреваемая будет жить в киевской квартире своей поручительницы, экс-депутата Оксаны Корчинской.

Отметим, что во время заседания Яна Дугарь вновь заявила о своей невиновности и подчеркнула, что не оставляла территорию военной части в июле 2016 г. (т.е. во время убийства Павла Шеремета – прим. ред.).

Напомним, 13 декабря 2019 г. Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь. 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников военнослужащей, однако заседание перенесли на 8 января 2020 г.

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Павел Шеремет Убийство Шеремета Яна Дугарь Новости Украина
Громадське
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