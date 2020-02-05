Убийство Шеремета: Суд решил участь Яны Дугарь

Убийство Шеремета: Суд решил участь Дугарь

В среду, 5 февраля, Печерский суд Киева продлил домашний арест Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения из-за риска побега подозреваемой и необходимости получить результаты более 10 экспертиз. В свою очередь адвокаты Дугарь требовали освобождения своей подзащитной, т. к. она не собирается бежать и факт брака с гражданином Ирака не является риском для подобного шага.

Приняв во внимание доводы сторон, суд продлил до 4 апреля домашний арест подозреваемой.

Напомним, 13 декабря 2019 г. Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь. 18 декабря судьи Апелляционного суда Киева должны были рассмотреть жалобы защитников военнослужащей, однако заседание перенесли на 8 января 2020 г.

8 января 2020 г. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил прошение подозреваемой, позволив ей отбывать арест в городе Киеве.