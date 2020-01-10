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Стало известно, откуда запускали ракеты по самолету МАУ

12:00
PS752 сбили с территории военной базы Ирана - фото 1
PS752 сбили с территории военной базы Ирана

Расчет иранского ЗРК, из которого сбили гражданский борт PS752, находился на территории секретной военной базы IRSG. Об этом свидетельствует OSINT-анализ имеющихся данных о крушении, проведенный исследовательской группой Bellingcat.

Результаты анализа опубликовал на своей странице в Twitter один из журналистов-расследователей Кристо Грозев.

В сети появилось видео попадания ракеты в самолёт МАУ (ВИДЕО)

По его словам, возможное место запуска ракеты, поразившей самолет Международных авиалиний Украины, находится примерно в 6,5 километрах от места, где в лайнер попала боеголовка."Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил представитель Bellingcat.

Стало известно, откуда запускали ракеты по самолету МАУ - фото 194123

Кроме того, Гроздев опубликовал скриншот с указанием точки на карте, где находится воинская часть.

Стало известно, откуда запускали ракеты по самолету МАУ - фото 194124

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.

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Крушение рейса Тегеран-Киев самолет Иран Расследование Bellingcat Новости
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