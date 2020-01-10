В сети появилось видео попадания ракеты в самолёт МАУ (ВИДЕО)

Рейс PS752 был сбит из зенитно-ракетного комплекса

Вечером в четверг, 9 января, в телеграм-канал PS752 залили видеозапись, якобы сделанную в городе Паранд, где упал сбитый иранским ПВО "Боинг 737-800".

На видео запечатлено, как в ракета взрывается возле лайнера, после чего до снимавшего свидетеля докатилась звуковая волна.

Первыми подтвердили то, что видео не является фейковым, журналисты The New York Times, которые сумели связаться с автором записи.

Расследователи Bellingcat пошли дальше. Они проанализировали все данные за видео, связав объекты местности с гугл-картами, определили точную геолокацию снимавшего и сопоставили последнее местонахождение самолёта с местом, где находится оператор. Оказалось, что звуковая волна от взрыва должна была донестись до снимавшего в те же секунды, что и отображено на видео, так что видео не может быть фейковым.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.