США похвалили Зеленского. За "храбрость"

США похвалили Зеленского. За храбрость

Посольство США похвалило президента Украины "за храбрость", проявленную после гибели 4 военнослужащих ВСУ.

Свою оценку действиям гаранта дипломаты выразили в Twitter.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что сразу же после обстрела боевиков, Владимир Зеленский связался с главой РФ Владимиром Путиным и западными лидерами.

Президент России, как и раньше, заговорил о "федерализации Донбасса". Что же касается западных стран, те в очередной раз выразили нам свою поддержку.

Напомним, Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь.