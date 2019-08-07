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Боевики "ЛНР" позвали Зеленского в Луганск

17:49
Боевики "ЛНР" зовут Зеленского в Луганск - фото 1
Боевики "ЛНР" зовут Зеленского в Луганск

Глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник позвал президента Украины Владимира Зеленского в оккупированный Луганск.

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Об этом сообщают РосСМИ.

"Если он (Зеленский – прим. ред) примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие", - заявил Пасечник.

Отметим, что окружение Владимира Зеленского неоднократно подчеркивало, что переговоры с боевиками "ЛДНР" попросту невозможны.

Боевики 'ЛНР' позвали Зеленского в Луганск - фото 185581

Леонид Пасечник

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - заявлял ранее глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Примерно то же самое говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами.... Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - сказал гарант.

Такая позиция очень не понравилась марионеткам Кремля (как и самой Москве – прим. ред). Так, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил следующее:

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины".

Напомним, Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь.

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