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Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

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Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 - фото 1
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

В воскресенье, 27 сентября, спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения военного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом Харьковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Подразделениями ГСЧС Украины работы на месте падения АН-26 в Харьковской области завершены. От ГСЧС привлекались 70 человек и 10 единиц техники. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.

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ГСЧС Крушение Ан-26 Харьковская область Новости Украина
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