Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта

Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта

В больнице скончался курсант, выпрыгнувший из военного самолета Ан-26.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер. Всего погибло 23 человека (на данный момент 26 - прим. ред.), 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине.