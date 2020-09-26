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Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта

13:34
Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта - фото 1
Крушение Ан-26: Не стало еще одного курсанта

В больнице скончался курсант, выпрыгнувший из военного самолета Ан-26.

Гибель Ан-26: Спасатели продолжают поиски погибших

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер. Всего погибло 23 человека (на данный момент 26 - прим. ред.), 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине.

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Крушение Ан-26 Харьковская область ГСЧС ВСУ Новости Украина
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