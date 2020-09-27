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Крушение Ан-26: Губернатор Харьковщины назвал вероятную причину катастрофы

12:00
Крушение Ан-26: Губернатор Харьковщины назвал вероятную причину катастрофы - фото 1
Крушение Ан-26: Губернатор Харьковщины назвал вероятную причину катастрофы

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер озвучил вероятную причину крушения военного самолета Ан-26.

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Об этом сообщает Громадське.

По словам политика, диспетчер ответил пилоту Ан-26 только через минуту после запроса о посадке. В то же время было известно, что один из двигателей самолета не работал.

"Но уже ранее было известно, что один из моторов уже не работал. Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту уже наши ребята, к сожалению, разбились", — рассказал политик.

На данный момент глава Харьковской ОГА обратился в ГБР и Военную прокуратуру, чтобы там отработали озвученную им версию.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство. На данный момент следователи рассматривают несколько версий произошедшего: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственных за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Крушение Ан-26 Харьковская область Новости Украина
Громадське
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