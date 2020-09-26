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В Харьковской области разбился самолет - погибли 25 человек

08:27
Вечная память погибшим - фото 1
Вечная память погибшим

Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла жуткая авиакатастрофа. При заходе на посадку разбился самолет Ан-26.

На борту были 27 человек - 25 из них погибли, двое тяжело ранены. Это были военные летчики и курсанты второго курса харьковского Университета ВС (им было по 18-19 лет). Они проводили учебный полет.

Двое выживших каким-то чудом смогли выпрыгнуть из самолета.

Один из курсантов чудом избежал авиакатастрофы. Юношу сняли с рокового полета на Ан-26 в самый последний момент.

Учебные полеты изготовленного в 1977 году самолета Ан-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. Этот самолет в пятницу совершил пять успешных вылетов. Шестой оказался роковым.

Учебными планами было предусмотрено подготовку курсантовлетной и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки. По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 пилот доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 - запросил заход на посадку, в 20:43 - прошел дальний привод, в 20:45 - произошла авиакатастрофа.

В Харьковской области разбился самолет - погибли 25 человек - фото 205942

Сообщается, что у самолета при посадке отказал левый двигатель, однако для пилотов это не должно было стать критичным. В настоящее время идет расследование причин трагедии.

В Харьковской области разбился самолет - погибли 25 человек - фото 205952

Видео с места крушения Ан-26 в Чугуеве:

Суббота, 26 сентября, в Харьковской области объявлена днем траура по погибшим.

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Крушение Ан-26 Авиакатастрофа Харьковская область Новости Украина
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