ГБР озвучило версии гибели Ан-26

ГБР озвучило версии гибели Ан-26

Государственное бюро расследований озвучило предварительные версии гибели военного самолета Ан-26.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи рассматривают несколько версий произошедшего: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственных за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Что говорят в Министерстве обороны?

По данным Минобороны, "все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов". Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее-всего, самолет зацепился крылом за землю. Точные выводы можно будет сделать лишь после изучения бортовых самописцев Ан-26.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, там записана, можно будет делать выводы", - заявил министр обороны Андрей Таран.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине.