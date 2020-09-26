Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине

Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил полеты Ан-26 до выяснения причины трагедии под Чугуевом Харьковской области.

Об этом заявил замглавы ОПУ Олег Татаров.

“Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять”, - сказал политик.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство. На данный момент следователи рассматривают несколько версий произошедшего: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, ответственных за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.