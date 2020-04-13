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СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс

09:55
СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс - фото 1
СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс

В понедельник, 13 апреля, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс - фото 198599

"По состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - говорится в сообщении.

СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс - фото 198598

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

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