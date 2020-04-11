В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ
Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил уменьшение фонда по борьбе с COVID-19 на 2 млрд грн. И не только.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По сравнению с внесённым Кабмином проектом бюджета, комитет утвердил следующие изменения:
- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн
- восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)
- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)
- добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины
- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.