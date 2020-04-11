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В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ

16:30
В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ - фото 1
В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил уменьшение фонда по борьбе с COVID-19 на 2 млрд грн. И не только.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По сравнению с внесённым Кабмином проектом бюджета, комитет утвердил следующие изменения:

  • уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн
  • восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)
  • добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)
  • добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины
  • добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

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Алексей Гончаренко Бюджет 2020 Пандемия коронавируса Новости Украина
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