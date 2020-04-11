В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ

В Украине уменьшат фонд борьбы с COVID-19 – СМИ

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил уменьшение фонда по борьбе с COVID-19 на 2 млрд грн. И не только.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По сравнению с внесённым Кабмином проектом бюджета, комитет утвердил следующие изменения:

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)

добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.