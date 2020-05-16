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Саакашвили определил свои задачи на новой работе

22:07
Саакашвили определил свои задачи на новой работе - фото 1
Саакашвили определил свои задачи на новой работе

Глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили определился со своими первостепенными задачами на новой работе.

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Об этом он заявил во время переговоров главы ОПУ Андрея Ермака с послами G7.

По словам Михаила Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заняться вопросами усовершенствования налогового законодательства, реформирования таможни и координации с международными организациями.

Кроме того политик добавил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Нацсовета реформ, которую представят на утверждение главы государства.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.

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Михеил Саакашвили Владимир Зеленский Андрей Ермак Новости Украина
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