Саакашвили определил свои задачи на новой работе

Саакашвили определил свои задачи на новой работе

Глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили определился со своими первостепенными задачами на новой работе.

Об этом он заявил во время переговоров главы ОПУ Андрея Ермака с послами G7.

По словам Михаила Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заняться вопросами усовершенствования налогового законодательства, реформирования таможни и координации с международными организациями.

Кроме того политик добавил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Нацсовета реформ, которую представят на утверждение главы государства.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.