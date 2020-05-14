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Саакашвили ищет помощников в интернете: Кто ему нужен?

15:47
Саакашвили ищет помощников в интернете: Кто ему нужен? - фото 1
Саакашвили ищет помощников в интернете: Кто ему нужен?

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал поиск будущих членов своей команды "реформаторов".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины! Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - говорится в сообщении Саакашвили.

Саакашвили ищет помощников в интернете: Кто ему нужен? - фото 200028

После перехода по ссылке, пользователям сети предлагается выбрать одну из предложенных вакансий: юрист, инвестиционный аналитик, бухгалтер, копирайтер и пр.

Саакашвили ищет помощников в интернете: Кто ему нужен? - фото 200027

Подача заявлений на членство в команде Саакашвили возможна до 18 мая.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.

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Михеил Саакашвили работа Новости Украина
Без табу
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