Треть России выступила против Путина – опрос

Треть России выступила против Путина – опрос

Больше трети россиян выступает против избрания Владимира Путина на очередной срок.

Об этом свидетельствуют опросы Левада-центра.

По данным социологов, 38% россиян не желают видеть Владимира Путина президентом РФ после окончания срока. Правда, это еще не рекорд антипатий. Так, в октябре 2012 г. и октябре 2013 г. противников "ВВП" насчитывалось 40 и 45%

Путин на дне...Финского залива

В 2014 после аннексии Крыма Путину все уже удалось улучшить свой рейтинг. Но ненадолго. После повышения пенсионной реформы и пр. факторов популярность главы РФ стала опускаться на дно.

А вот кого еще россияне точно любят, так это Сталина.

В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли диктатора для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".

Напомним, русские стали больше "любить" Украину. После Зеленского.