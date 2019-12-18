Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко

14:49
Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко - фото 1
Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко

Киевляне назвали самую известную личность, которой они доверяют больше всего. И это не Виталий Кличко.

Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

Об этом сообщает "Соцгруппа Рейтинг".

По данным соцопросов, жители столицы больше всего доверяют шоумену Сергею Притуле ( 35% при 39% не доверяющих), на втором месте - мэр Киева Виталий Кличко (35% при антирейтинге в 55 %), на третьем – Дмитрий Гордон (32% при недоверии в 48%).

Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко - фото 193012

Сергей Притула

Что касается деятельность главы КГГА, то лишь 42% довольны его деятельностью, 49% киевлян - не удовлетворены. Еще меньше доверия удостоился Киевсовет - 31% удовлетворенных при 53% неудовлетвореных.

Напомним, соцгрпуппа "Рейтинг" назвала самого любимого политика украинцев. Им оказался…..

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко Дмитрий Гордон Сергей Притула Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс - фото 1
Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс
13:02
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата - фото 1
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата
12:11
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания - фото 1
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...