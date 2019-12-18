Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко
Киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко
Киевляне назвали самую известную личность, которой они доверяют больше всего. И это не Виталий Кличко.
Об этом сообщает "Соцгруппа Рейтинг".
По данным соцопросов, жители столицы больше всего доверяют шоумену Сергею Притуле ( 35% при 39% не доверяющих), на втором месте - мэр Киева Виталий Кличко (35% при антирейтинге в 55 %), на третьем – Дмитрий Гордон (32% при недоверии в 48%).
Сергей Притула
Что касается деятельность главы КГГА, то лишь 42% довольны его деятельностью, 49% киевлян - не удовлетворены. Еще меньше доверия удостоился Киевсовет - 31% удовлетворенных при 53% неудовлетвореных.
Напомним, соцгрпуппа "Рейтинг" назвала самого любимого политика украинцев. Им оказался…..
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