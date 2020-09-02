Ради местных выборов школьники могут уйти на вынужденные каникулы

В МОЗ собираются отменить учебу школьников на время выборов

Представители Зе команды впервые в истории намерены невесть зачем предоставить школьникам дополнительные дни "отпуска" ради проведения выборов. Предлогом для такого решения называют пандемию коронавируса. Но как именно болезнь мешает совмещению голосования на выходных и учебы в школе, неизвестно.

Вечером во вторник, 1 сентября, начисто проваливший свою работу в период пандемии министр здравоохранения Максим Степанов объявил о скорой разработке рекомендаций МОЗ и ЦИК по проведению выборов.

По его словам, вопрос дополнительных каникул уже можно считать решенным, потому что "нужно время для заседания комиссий":

- Нам нужно еще несколько дней, чтобы мы с Центральной избирательной комиссией разработали рекомендации по проведению голосования. Если говорить о школах, где расположены большинство избирательных участков, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов.

Для чего избирательным комиссиям потребуется дополнительное время для обсуждения и подсчетов, Степанов не пояснил. Особенно с учетом того, что в стране бушует пандемия COVID-19, и чем меньше будут контактировать между собой представители избиркомов, тем будет лучше.

Кроме того, в МОЗ и министерстве образования так долго талдычили о том, что процесс обучения нужно проводить в режиме офлайн и вопреки здравому смыслу решили запустить учеников в школы. Теперь же, ради непонятных мотивов Зе команды, учащихся планируют на несколько дней из школ выгонять.

Напомним, на местных выборах-2020 украинцам предстоит избрать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, в том числе - мэра столицы Украины.

При этом выборов не будет в оккупированном Крыму, а также в ОРДиЛО и прилегающих к ним районах, где, по мнению властей, нельзя гарантировать безопасность.