Юморист Филимонов рассказал о заманчивом предложении президента Зеленского

Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы / Громадське

Одесский юморист Олег Филимонов рассказал о договоренностях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом комик рассказал "Украинской правде".

По словам Филимонова, глава государства лично провел с ним переговоры о баллотировании на пост мэра Одессы. На уточняющий вопрос, какой у него рейтинг сейчас, новоиспеченный политик ответил "Честно говоря, я не знаю пока – думаю, что он будет постепенно будет расти".

Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx — Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020

Что было дальше?

31 августа в Киеве состоялся очередной съезд партии "Слуга народа" на котором выдвинули на пост мэра Одессы юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания". Также президентская партия выдвинула кандидатов на пост мэра в других крупных городах.