Юморист Филимонов рассказал о заманчивом предложении президента Зеленского
Одесский юморист Олег Филимонов рассказал о договоренностях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом комик рассказал "Украинской правде".
По словам Филимонова, глава государства лично провел с ним переговоры о баллотировании на пост мэра Одессы. На уточняющий вопрос, какой у него рейтинг сейчас, новоиспеченный политик ответил "Честно говоря, я не знаю пока – думаю, что он будет постепенно будет расти".
Что было дальше?
31 августа в Киеве состоялся очередной съезд партии "Слуга народа" на котором выдвинули на пост мэра Одессы юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания". Также президентская партия выдвинула кандидатов на пост мэра в других крупных городах.