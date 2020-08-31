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Юморист Филимонов рассказал о заманчивом предложении президента Зеленского

18:32
Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы - фото 1
Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы / Громадське

Одесский юморист Олег Филимонов рассказал о договоренностях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом комик рассказал "Украинской правде".

По словам Филимонова, глава государства лично провел с ним переговоры о баллотировании на пост мэра Одессы. На уточняющий вопрос, какой у него рейтинг сейчас, новоиспеченный политик ответил "Честно говоря, я не знаю пока – думаю, что он будет постепенно будет расти".

Что было дальше?

31 августа в Киеве состоялся очередной съезд партии "Слуга народа" на котором выдвинули на пост мэра Одессы юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания". Также президентская партия выдвинула кандидатов на пост мэра в других крупных городах.

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Новости Украина Партия Слуга народа Киев Одесса Олег Филимонов Местные выборы 2020
Украинская правда
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