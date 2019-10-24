Прямо в сердце: В Запорожье пырнули ножом активистку – ФОТО

В Запорожье пырнули ножом активистку – ФОТО

В четверг, 24 октября, в Запорожье пырнули ножом гражданскую активистку Анжелику Белову.

Об этом в Facebook написал глава местной Ассоциации нацменьшинств Науфаль Хамдани.

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова", - написал активист и раскрыл обстоятельства нападения.

"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножем в область сердца", - добавил Хамдани.

После ЧП девушку экстренно госпитализировали и прооперировали. В 19: 00 она пришла в сознание. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На данный момент полиция продолжает поиски нападавшего. Вот ориентировочное фото преступника.

Напомним, 9 октября ФСБ задержала проукраинского активиста Олега Приходько. Больше об этом читайте здесь.