Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

В Крыму ФСБшники похитили проукраинского активиста и его жену

12:40
Олега Приходько и его жену похитили каратели Кремля - фото 1
Олега Приходько и его жену похитили каратели Кремля

Утром в среду, 9 октября, российские террористы в Саках ворвались в дом к патриоту Украины Олегу Приходько и его супруге Людмиле. Похитили их по отдельности.

Об похищении семьи Приходько сообщили сегодня представители Крымской правозащитной группы на странице организации в Facebook.

На границе с Крымом ФСБшники похитили и арестовали украинца

Как утверждают знакомые активистов, около 17:00 ФСБшники зашли в дом Олега Приходько, заявив, что будут проводить "осмотр" принадлежащих ему гаражей.

Без верхней одежды и мобильного телефона активист вышел из дома вместе с оккупантами, но обратно не вернулся.

"Родственники звонили в полицию, но никакой информации о местонахождении мужчины им не предоставили, - отметили правозащитники. - Сегодня же утром путинские каратели задержали его жену".

Известно, что семья Приходько попала "на карандаш" к террористам еще в сентябре этого года. Спецслужбисты приходили к ним домой и расспрашивали об участии активиста в Евромайдане.

Спустя несколько недель оккупанты видимо решили состряпать против него очередное фейковое уголовное дело.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
крымские татары уголовное дело ФСБ Крым терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назвал главную цель своего правления - фото 1
Зеленский назвал главную цель своего правления
17:40
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста" - фото 1
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"
17:00
Зеленский стойко отвечает на вопросы журналистов - фото 1
Пресс-конференция Зеленского онлайн-трансляция ОНЛАЙН
15:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...