В Крыму ФСБшники похитили проукраинского активиста и его жену

Олега Приходько и его жену похитили каратели Кремля

Утром в среду, 9 октября, российские террористы в Саках ворвались в дом к патриоту Украины Олегу Приходько и его супруге Людмиле. Похитили их по отдельности.

Об похищении семьи Приходько сообщили сегодня представители Крымской правозащитной группы на странице организации в Facebook.

Как утверждают знакомые активистов, около 17:00 ФСБшники зашли в дом Олега Приходько, заявив, что будут проводить "осмотр" принадлежащих ему гаражей.

Без верхней одежды и мобильного телефона активист вышел из дома вместе с оккупантами, но обратно не вернулся.

"Родственники звонили в полицию, но никакой информации о местонахождении мужчины им не предоставили, - отметили правозащитники. - Сегодня же утром путинские каратели задержали его жену".

Известно, что семья Приходько попала "на карандаш" к террористам еще в сентябре этого года. Спецслужбисты приходили к ним домой и расспрашивали об участии активиста в Евромайдане.

Спустя несколько недель оккупанты видимо решили состряпать против него очередное фейковое уголовное дело.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.