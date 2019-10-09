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Под Донецком загадочно погибли все проукраинские кандидаты на пост главы района

12:40
В Марьинском районе убивают активистов, которые хотят идти в политику - фото 1
В Марьинском районе убивают активистов, которые хотят идти в политику

За несколько недель при невыясненных обстоятельствах погибли активисты, которые намеревались пойти в политику и возглавить военно-гражданскую администрацию Марьинского района Донецкой области.

7 октября в Курахово в результате взрыва погибли известные в городе проукраинские деятели Надежда и Руслан Лубинские.

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По данным полиции, работающий руководителем райцентра социальных служб для семьи и завуч местной гимназии погибли в своей квартире во время взрыва гранаты.

Копы утверждают, что супруги поругались, после чего мужчина выдернул чеку.

При этом правоохранители выложили фото с места происшествия, на которых видны открытые бутылки со спиртным. Только вот Лубинские, как говорят все друзья и знакомые семьи, вообще не употребляли спиртного. Более того, перед взрывом соседи погибших видели, как под дверь супругов неизвестные поставили коробку с неизвестным содержимым. Вполне может быть, что проукраинские активисты погибли при попытке открыть эту анонимную посылку.

А 25 сентября в соседней Красногоровке не менее загадочно погибла еще одна проукраинская активистка Ирина Шавкун. Работница Марьинской городской администрации, занималась в исполнительном ведомстве сначала обработкой обращений граждан, а затем строительством. Женщина вернулась домой в 23:00 после празднования дня рождения абсолютно трезвой, поскольку гулянка была безалкогольной. Уже в 00:30 спасатели закончили тушение пожара, а чиновницу обнаружили мертвой. Причиной возгорания назвали нарушение эксплуатации обогревателя, но сам аппарат при этом не пострадал.

Примечательно, что погибшие претендовали на должность главы района. Руслан Лубинский подавал свою кандидатуру, проходил тестирование, проверку на полиграфе и ждал вызова на собеседование. Ирина Шавкун также хотела повышения. Друзьям и другим патриотам погибшая рассказывала о намерениях участвовать в конкурсе за кресло главы районной военно-гражданской администрации.

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