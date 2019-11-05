Провалившего работу в ГПУ Горбатюка хотят приютить в ГБР

Горбатюка готовы принять в ГБР, но только после конкурса

Бывший руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, которого показательно "ушли" из ведомства после прихода Рябошапки, может занять топовую должность в Госбюро расследований.

Причем займется он фактически той же работой, что и в ГПУ - расследованием дел против Майдана. Только вот за все прошлые годы Горбатюк показал ровным счетом нулевой КПД, но, судя по всему, в ГБР это особо никого волновать не будет.

По словам Романа Трубы, для того, чтобы экс-руководитель спецрасследований генпрокуратуры возглавил структурное подразделение ГБР, он должен пройти отбор в конкурсе.

- Мы создадим отдельное подразделение, которое будет заниматься исключительно делами Майдана. Лично меня Сергей Горбатюк ни о чем не просил, но он вполне может возглавить его, приняв участие в конкурсе.

Как известно, недавно бывший зам Луценко заявил, что Андрей Богдан пытается свернуть все расследования преступлений, совершенных против активистов Революции достоинства. После этого его уволили из ГПУ по абсолютно надуманным причинам. Он якобы неправильно подписал заявление о переаттестации в рамках реформы ГПУ.

Для справки

Сергей Горбатюк (род. 1973 г.) – украинский политик и прокурор. В 2004 г. начал работать в ГПУ. В 2004 г. вел дело соратника Ющенко Давида Жвании, в 2010-2011 гг. был одним из следователей по делу Юлии Тимошенко.

Летом 2014 г. возглавил расследование преступлений против Майдана, однако особых успехов на этом поприще он так и не добился.

23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд. Однако Генпрокурора это не смутило и он назначил новых следователей по делу Майдана.

Напомним, Горбатюк подал в суд на Юрия Луценко. Названа причина.