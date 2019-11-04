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Дело Майдана: Богдан выступал против расследования – заявление

09:30
Дело Майдана: Богдан выступал против расследования – заявление - фото 1
Дело Майдана: Богдан выступал против расследования – заявление

Глава ОП Андрей Богдан выступал против расследования преступлений, совершенных во время Майдана.

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Об этом заявил экс-прокурор Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

"Он (Богдан - прим. ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский – прим. ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать", - рассказал Горбатюк.

Отметим, что ранее СМИ обвинили Андрея Богдана в работе на окружение Виктора Януковича. Нынешний глава ОП будто бы замешан в нарушении закона во время работы на Кабмин Николая Азарова: чиновник якобы поспособствовал вынесению судами решения о взыскании с Украины 3,1 млрд грн. в пользу Минобороны РФ по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины".

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Новости Украина Андрей Богдан Сергей Горбатюк Офис Президента Майдан
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