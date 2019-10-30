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Почти 1 млн: Экс-подчиненный Луценко получил огромную зарплату

Вчера, 19:00
Почти 1 млн: Экс-подчиненный Луценко получил огромную зарплату - фото 1
Почти 1 млн: Экс-подчиненный Луценко получил огромную зарплату

Экс-следователь по делу Майдана Сергей Горбатюк получил огромную зарплату после увольнения из ГПУ.

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Об этом сообщает "Лига.нет".

По данным СМИ, экс-прокурор заработал после отставки 948 398 грн. Позже он указал этот доход в налоговой декларации.

Весьма примечательно, что после увольнения Горбатюк получил куда большую сумму, чем его бывший шеф Юрий Луценко. Как мы писали ранее, в августе 2019 г. экс-главе ГПУ выплатили всего лишь 119 758 грн.

А вот от чего возникла такая разница – неизвестно.

Для справки

Сергей Горбатюк (род. 1973 г.) – украинский политик и прокурор. В 2004 г. начал работать в ГПУ. В 2004 г. вел дело соратника Ющенко Давида Жвании, в 2010-2011 гг. был одним из следователей по делу Юлии Тимошенко.

Летом 2014 г. возглавил расследование преступлений против Майдана, однако особых успехов на этом поприще он так и не добился.

23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд. Однако Генпрокурора это не смутило и он назначил новых следователей по делу Майдана.

Напомним, Горбатюк подал в суд на Юрия Луценко. Названа причина.

 

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ГПУ Сергей Горбатюк увольнение зарплата Новости Украина
Лига.нет
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