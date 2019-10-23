Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить

Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить

Глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил главу управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Горбатюка.

"Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований.", - заявил следователь и добавил, что обжалует свою отставку в суде.

Для справки

Юрий Горбатюк (род. 1973 г.) – украинский политик и прокурор. В 2004 г. начал работать в ГПУ. В 2004 г. вел дело соратника Ющенко Давида Жвании, в 2010-2011 гг. был одним из следователей по делу Юлии Тимошенко.

Сергей Горбатюк

Летом 2014 г. возглавил расследование преступлений против Майдана, однако особых успехов на этом поприще он так и не добился.

Напомним, Горбатюк подал в суд на Юрия Луценко. Названа причина.