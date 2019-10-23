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Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить

19:40
Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить - фото 1
Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить

Глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил главу управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Горбатюка.

"Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований.", - заявил следователь и добавил, что обжалует свою отставку в суде.

Для справки

Юрий Горбатюк (род. 1973 г.) – украинский политик и прокурор. В 2004 г. начал работать в ГПУ. В 2004 г. вел дело соратника Ющенко Давида Жвании, в 2010-2011 гг. был одним из следователей по делу Юлии Тимошенко.

Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить - фото 190013

Сергей Горбатюк

Летом 2014 г. возглавил расследование преступлений против Майдана, однако особых успехов на этом поприще он так и не добился.

Напомним, Горбатюк подал в суд на Юрия Луценко. Названа причина.

 

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Сергей Горбатюк Руслан Рябошапка ГПУ Новости Украина
Украинская правда
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