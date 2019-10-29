Расстрел Майдана: Рябошапка назначил новых следователей. Кто они?

Рябошапка назначил новых следователей по Майдану. Кто они?

Глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил новых следователей по расследованию расстрела Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мисяка на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента", - говорится в сообщении ведомства.

Кто эти люди?

Как передает ГПУ, ранее Виктор Мисяк занимал должность замглавы Департамента – главы управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Что касается Алексея Донского, то это тоже человек в с опытом. В прошлом он возглавлял отдел организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований ГПУ.

Напомним, ранее расследование по делу Майдана возглавлял прокурор Юрий Горбатюк. 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.