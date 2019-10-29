Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Расстрел Майдана: Рябошапка назначил новых следователей. Кто они?

23:00
Рябошапка назначил новых следователей по Майдану. Кто они? - фото 1
Рябошапка назначил новых следователей по Майдану. Кто они?

Глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил новых следователей по расследованию расстрела Майдана.

В ГПУ остановили дело о снайперах Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мисяка на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента", - говорится в сообщении ведомства.

Кто эти люди?

Как передает ГПУ, ранее Виктор Мисяк занимал должность замглавы Департамента – главы управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Что касается Алексея Донского, то это тоже человек в с опытом. В прошлом он возглавлял отдел организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований ГПУ.

Напомним, ранее расследование по делу Майдана возглавлял прокурор Юрий Горбатюк. 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Майдан Руслан Рябошапка ГПУ Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины - фото 1
Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины
20:20
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - фото 1
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ
17:35
Путинские террористы требуют отказа Украины от суда с Газпромом - фото 1
В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Загрузка...