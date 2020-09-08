Владимир Зеленский Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Пропавшие соратники Тихановской объявились в Украине: Все подробности

09:19
Пропавшие соратники Тихановской объявились в Украине: Все подробности - фото 1
Пропавшие соратники Тихановской объявились в Украине: Все подробности

Члены Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину. Ранее СМИ сообщали об их задержании силовиками.

Псы Лукашенко возбудились на Координационный совет Тихановской

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета РБ Антона Бычковского.

"В начале 5 утра они прибыли на погранпереход Александровка в Наравлянском районе Гомельской области. Их было трое в одной машине. Бычковский не смог объяснить, было ли это сделано под давлением", - сообщает СМИ.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

5 сентября белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь Новости Светлана Тихановская Мария Колесникова
Радио Свобода
Другое на тему
Выезд соратников Тихановской в Украину: Геращенко раскрыл неожиданные детали - фото 1
Выезд соратников Тихановской в Украину: Геращенко раскрыл неожиданные детали
12:32
Колесникова не въезжала на территорию Украины – СМИ - фото 1
Колесникова не въезжала на территорию Украины – СМИ
11:07
МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось - фото 1
МОЗ обновил статистику COVID-19 в Украине: Что изменилось
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00