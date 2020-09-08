Пропавшие соратники Тихановской объявились в Украине: Все подробности

Пропавшие соратники Тихановской объявились в Украине: Все подробности

Члены Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину. Ранее СМИ сообщали об их задержании силовиками.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета РБ Антона Бычковского.



"В начале 5 утра они прибыли на погранпереход Александровка в Наравлянском районе Гомельской области. Их было трое в одной машине. Бычковский не смог объяснить, было ли это сделано под давлением", - сообщает СМИ.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

5 сентября белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.