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Лукашенко обвинил Тихановскую в захвате власти

18:03
Лукашенко обвинил Тихановскую в захвате власти - фото 1
Лукашенко обвинил Тихановскую в захвате власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозиционерку Светлану Тихановскую в захвате власти.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко, пообещав принять адекватные меры.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - добавил президент Беларуси.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

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