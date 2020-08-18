Лукашенко обвинил Тихановскую в захвате власти

Лукашенко обвинил Тихановскую в захвате власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозиционерку Светлану Тихановскую в захвате власти.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко, пообещав принять адекватные меры.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - добавил президент Беларуси.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"