Псы Лукашенко вывезли соратницу Тихановской из Беларуси

Псы Лукашенко вывезли соратницу Тихановской из Беларуси

Белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Когда я находилась за решеткой, представители власти пришли ко мне и сказали, что если я не уеду, а останусь в стране, меня долго не будут выпускать из тюрьмы. Они пришли ко мне в СИЗО, посадили в свою машину, одели капюшон, дали маску, посадили на заднее сиденье и вывезли из следственного изолятора. Они перевезли мои вещи через границу и предложили вызвать такси на нейтральной территории. Но там был автобус, который ехал в Варшаву, и польские пограничники попросили водителя забрать меня", - рассказала Ольга Ковалькова.

Прибыв на территорию Польши, оппозиционерка дала пресс-конференцию и пообещала вскоре вернуться на Родину.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.