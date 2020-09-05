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Псы Лукашенко вывезли соратницу Тихановской из Беларуси

Вчера, 22:57
Псы Лукашенко вывезли соратницу Тихановской из Беларуси - фото 1
Псы Лукашенко вывезли соратницу Тихановской из Беларуси

Белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

Псы Лукашенко возбудились на Координационный совет Тихановской

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Когда я находилась за решеткой, представители власти пришли ко мне и сказали, что если я не уеду, а останусь в стране, меня долго не будут выпускать из тюрьмы. Они пришли ко мне в СИЗО, посадили в свою машину, одели капюшон, дали маску, посадили на заднее сиденье и вывезли из следственного изолятора. Они перевезли мои вещи через границу и предложили вызвать такси на нейтральной территории. Но там был автобус, который ехал в Варшаву, и польские пограничники попросили водителя забрать меня", - рассказала Ольга Ковалькова.

Прибыв на территорию Польши, оппозиционерка дала пресс-конференцию и пообещала вскоре вернуться на Родину.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

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