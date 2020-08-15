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Штаб Тихановской начал готовиться к приему власти в Беларуси

Вчера, 19:46
Штаб Тихановской начал готовиться к приему власти в Беларуси - фото 1
Штаб Тихановской начал готовиться к приему власти в Беларуси

Штаб-экс кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской начал готовиться к приему власти в Беларуси.

Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу политика.

"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, на данный момент начат прием заявок от потенциальных членов совета. Для вступления в орган потенциальный кандидат должен обладать "большим уважением в обществе", готовностью "делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эти слухи подтвердились: с оппозиционным политиком провели беседы два "главы правоохранительных органов Беларуси". Экс-кандидат в президенты РБ приняла решение выехать из страны.

11 августа политик попросила у белорусов прощения за свой выезд и призвала их остановить "насилие".

14 августа Светлана Тихановская записала новое обращение к беларусам и попросила их продолжить протесты против властей.

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Интерфакс Украина
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