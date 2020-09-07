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Каратели "Бацьки" схватили еще одного члена Координационного Совета

08:40
Каратели "Бацьки" схватили еще одного члена Координационного Совета - фото 1
Каратели "Бацьки" схватили еще одного члена Координационного Совета

В воскресенье, 6 сентября, белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

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Об этом сообщает пресс-служба КС Telegram.

"Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Каратели 'Бацьки' схватили еще одного члена Координационного Совета - фото 205073

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

5 сентября белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

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