Каратели "Бацьки" схватили еще одного члена Координационного Совета

Каратели "Бацьки" схватили еще одного члена Координационного Совета

В воскресенье, 6 сентября, белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

Об этом сообщает пресс-служба КС Telegram.

"Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

5 сентября белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.