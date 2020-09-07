В Минске нагло похитили соратницу Тихановской: Что происходит

В Минске нагло похитили соратницу Тихановской: Что происходит

В понедельник, 7 сентября, в Минске белорусские силовики похитили члена Координационного Совета Марию Колесникову.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

По словам свидетельницы происшествия Анастасии, инцидент произошел около 10.05 возле Национального художественного музея.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - рассказала девушка.

На данный момент телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Что говорят в МВД Беларуси?

В МВД Беларуси заявили, что ничего не знают о похищении оппозиционерки. То же самое сообщает и пресс-служба Следственного комитета РБ.

Отметим, что…

Кроме Марии Колесниковой пропали и другие члены Координационного Совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

5 сентября белорусские силовики вывезли в Польшу члена президиума Координационного Совета Ольгу Ковалькову.

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.