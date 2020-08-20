Псы Лукашенко возбудились на Координационный совет Тихановской

Псы Лукашенко возбудились на Координационный совет Тихановской

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное производство на Координационный совет по трансферу власти в РБ.

Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти (ст. 361 УК РБ - прим. ред.), а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сообщил "правоохранитель".

Санкция статьи предусматривает срок до 5 лет лишения свободы.

Как на это отреагировала оппозиция Беларуси?

Оппозиция Беларуси опровергла обвинения генеральной прокуратуры, назвав их политическими репрессиями.

"Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в координационном совете. И там написано, что этот совет делает, к чему призывает и какими правилами пользуется. На мой взгляд, нет никаких причин утверждать, что есть основания для применения статьи 361", - заявил член Координационного совета Максим Знак.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти"

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.